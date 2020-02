Manchester United sucht offenbar in Italien nach weiteren Verstärkungen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist Federico Chiesa vom AC Florenz in den Fokus der Red Devils geraten. Ole Gunnar Solskjaer hat demzufolge einen Scout in die Toskana entsendet, um den 22-Jährigen genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Chiesa wurde in der Jugend der Fiorentina ausgebildet und spielt seit 2016 für die Profimannschaft. Bei der Viola zählt der Flügelstürmer zu den Leistungsträgern. In der aktuellen Saison sind Chiesa in bislang 25 Einsätzen sieben Tore und fünf Vorlagen gelungen. Der Italiener besitzt in Florenz einen Vertag bis 2022. Der Tabellendreizehnte der Serie soll zudem ein Angebot für eine Verlängerung bis 2024 vorbereiten. Auch Ligakonkurrent Juventus Turin scheint Interesse an Chiesa zu bekunden.