Auch wenn es der HSV in dieser Saison nicht schaffen sollte, in die Bundesliga aufzusteigen, will Dieter Hecking den Rothosen die Treue halten. Der ‚Bild‘ sagt der 55-Jährige, dass er es „selbst in diesem Fall nicht ausschließen würde, über den Sommer hinaus zu bleiben“.

Ursprünglich soll angedacht gewesen sein, dass Hecking nur beim Aufstieg in die Bundesliga weitermachen würde. So war es „besprochen und unterschrieben“, heißt es in dem Bericht. Trotzdem heißt das Primärziel selbstredend weiterhin Aufstieg: „Natürlich habe ich den Ehrgeiz, nicht zu lange in der zweiten Liga zu bleiben“, so Hecking.