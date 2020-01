Lászlo Bénes hat aus Überzeugung seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis 2024 verlängert. „Ich bin hier sehr happy und freue mich darüber, dass ich hier spielen kann“, schildert der zentrale Mittelfeldmann im Interview mit dem Fanportal „Fohlen-Hautnah“, „schon vom ersten Tag an war es ein Traum für mich, bei Borussia zu spielen.“

Bénes weiter: „Man kann das überhaupt nicht mit der Slowakei vergleichen. Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich für diesen Klub immer das Maximum geben möchte.“ In der laufenden Serie hat sich der 22-Jährige in der Gladbacher Mannschaft festgebissen und spielt eine gute Rolle. In 13 seiner 18 Pflichtspiele stand er in der Startelf und gab insgesamt vier Vorlagen.