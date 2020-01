Mino Raiola hat mit Jessy Lingard einen weiteren prominenten Spieler unter seine Fittiche genommen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, lässt sich der Offensivakteur von Manchester United künftig von dem Star-Berater, der unter anderem auch Paul Pogba zu seinen Klienten zählt, betreuen.

In der englischen Presse werden nun erste Zweifel an Lingards Zukunft im Old Trafford laut. Schließlich versucht Raiola auch Pogba bei einem anderen Verein unterzubringen. Lingard ist noch bis 2021 an die Red Devils gebunden. Per Option könnte sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden.