Der FC Blackpool hat Neil Critchley als neuen Trainer unter Vertrag genommen. Wie der englische Drittligist mitteilt, erhält der 41-Jährige einen Vertrag bis 2023. Seit sieben Jahren hatte der Ex-Profi für die Nachwuchsmannschaften des FC Liverpool gearbeitet.

Zuletzt trainierte er seit 2017 die U23 der Reds. Elf Spieltage vor dem Saisonende in der League One liegt Blackpool auf dem 13. Rang. Ab der nächsten Spielzeit will der Verein aus der Küstenstadt wieder oben angreifen. Zuletzt spielte Blackpool in der Saison 2010/11 erstklassig.

