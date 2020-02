Sportvorstand Jonas Boldt ist sich sicher, dass der Hamburger SV mit seinen Transferaktivitäten für den Aufstieg in die Bundesliga gerüstet ist. „Ich bin total überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und, wenn wir so wie bisher an einem Strang ziehen, dass wir das Schiff dann auch in die richtige Richtung drehen“, sagte der 38-Jährige im Podcast ‚kicker meets DAZN‘.

Die Leihen von Joel Pohjanpalo (25), Louis Schaub (25) und Jordan Beyer (19) seien Transfers „mit einer klaren Idee, mit klaren Profilen“. Trotz der diesjährigen angepeilten Rückkehr in die Bundesliga könnten die Rothosen laut Boldt noch eine weitere Saison in der zweiten Liga überleben: „Der Verein ist so aufgestellt, dass er auch in der zweiten Liga funktionieren würde – wirtschaftlich und auch von der Kaderstruktur und den Verträgen her.“