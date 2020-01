Peter Bosz sieht keine zwingende Notwendigkeit, dem Kader von Bayer Leverkusen im Winter noch weiteres Spielerpersonal beizufügen. Der ‚kicker‘ zitiert den niederländischen Cheftrainer: „Gute Spieler sind immer herzlich willkommen. Bayer 04 ist ein Verein, der immer die Augen offen hat. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wird man sie nutzen. Wenn nicht, haben wir auch so eine gute Truppe.“ Leverkusen überwintert mit 30 Punkten als Tabellensechster der Bundesliga.

Mit der 17-Millionen-Verpflichtung von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios ( River Plate) gelang der Werkself schon ein vielbeachteter Winter-Coup. Bosz will dem 21-jährigen Argentinier aber geduldig sein: „Man hofft natürlich, dass er schon kurzfristig eine Rolle spielen kann, aber er wird auch seine Zeit bekommen. Weil es auch für diesen sehr jungen Spieler wichtig sein wird, dass er sich an Europa, an Deutschland, an die Bundesliga, an Bayer 04 Leverkusen und an die Sprache anpasst.“