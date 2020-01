Gianluigi Buffon will seine Fußballhandschuhe auch im Sommer nicht an den Nagel hängen. „Ich bin für alle Ideen offen. Wenn es zu keinem Zusammenbruch kommt, mache ich weiter“, zitiert die ‚Gazzetta dello Sport‘ die Torwart-Legende, die seit dem vergangenen Sommer wieder bei Juventus Turin unter Vertrag steht.

Am gestrigen Dienstag feierte Buffon seinen 42. Geburtstag. In Turin ist der Routinier hinter Wojciech Szczesny die Nummer zwei, kommt aber immer wieder zum Einsatz. In der laufenden Saison stand der neunfache italienische Meister insgesamt zehnmal im Kasten und blieb dabei dreimal ohne Gegentor.