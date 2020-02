Borussia Dortmund wird am morgigen Dienstagabend (21 Uhr) definitiv auf Julian Brandt (23) verzichten müssen. Wie Trainer Lucien Favre auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, lässt dessen Außenbandanriss im Sprunggelenk einen Einsatz im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Paris St. Germain noch nicht zu.

So ist zu erwarten, dass erneut Emre Can (26) auf der Sechs auflaufen wird. Nebenmann Axel Witsel (31) hat eine hohe Meinung von seinem neuen Mannschaftskameraden: „Er hat sich sehr gut eingefügt und kann uns mehr Balance geben im Mittelfeld. Brandt ist auch ein fantastischer Spieler, aber er denkt offensiver. Emre Can ist eher der klassische Sechser.“