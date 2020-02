Giovanni Reyna fühlt sich pudelwohl im Trikot von Borussia Dortmund. Im vereinseigenen ‚Feiertagsmagazin‘ erzählt der 18-Jährige, wie es ihm nach seinem Heimdebüt am vergangenen Wochenende ergangen ist. Im ersten Moment seien die über 80.000 Zuschauer „furchteinflößend“ gewesen. Der US-Amerikaner nennt es „verrückt“, wenn er daran denkt, dass seine Freunde „in der Heimat zur High School gehen und ich hier in Deutschland Bundesliga-Profi bin“.

Seit dem Wintertrainingslager trainiert der Youngster fest bei den BVB-Profis mit. „Ich lerne viel und bin sehr glücklich“, freut sich Reyna über den nächsten Karriereschritt. In naher Zukunft verfolgt der offensive Mittelfeldspieler klare Ziele: „Hoffentlich schieße ich bald meine ersten Tore und bereite welche vor“, beginnt der Dribbler, „wenn das in unserem Stadion klappt, wäre das schon etwas Besonderes“.