Der FC Chelsea darf nach der abgelaufenen Transfersperre wieder einkaufen und will Wilfried Zaha von Crystal Palace an die Stamford Bridge lotsen. Wie die englische ‚Times‘ berichtet, gilt der Flügelspieler als einer der Wunschspieler von Frank Lampard. Für eine Verpflichtung des 27-Jährigen wäre jedoch eine Ablöse um die 90 bis 100 Millionen Euro fällig.

„Wir wollen Wilfried nicht verkaufen. Aber natürlich weiß man nie, woher die Gebote kommen werden, und ich nehme an, jedes Mal, wenn es ein ernsthaftes Gebot für einen Ihrer Spieler gibt, muss der Vorstand es ernst nehmen“, äußert sich Palace-Trainer Roy Hodgson im ‚Guardian‘. Eine Möglichkeit, um den Preis zu senken, wäre Olivier Giroud in den Deal mit einzubeziehen. Der Franzose steht bei den Eagles auf der Wunschliste und wurde am heutigen Mittwoch bereits nicht mehr in den Kader berufen.