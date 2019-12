Frenkie de Jong hat auf sein erstes halbes Jahr beim FC Barcelona zurückgeblickt. Dem ‚Telegraaf‘ sagt das Mittelfeld-Juwel: „Meine Spielzeit ist einfach großartig. Ich genieße jeden Tag hier. Jedes Mal, wenn ich zum Training gehe, fühle ich mich wohl. Alles beim FC Barcelona ist wirklich großartig.“

De Jong war im Sommer nach einer überragenden Saison mit Ajax Amsterdam für 75 Millionen Euro ins Camp Nou gewechselt. In Barcelona kam der 22-Jährige bislang in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. Barça führt die Tabelle in Spanien nach 18 Spieltagen mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid an.