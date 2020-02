Kalidou Koulibaly könnte seine Zelte im Sommer in England aufschlagen. Einem Bericht von ‚Il Mattino‘ zufolge ist Manchester United der Favorit auf die Verpflichtung des Innenverteidigers von der SSC Neapel. Der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea sollen ebenfalls interessiert sein.

Koulibaly steht noch bis 2023 bei Napoli unter Vertrag. Die Süditaliener liegen in der Serie A derzeit aber nur auf Rang elf und somit ist die Teilnahme am europäischen Wettbewerb in weiter Ferne. Ein Wechsel des 28-jährigen Senegalesen erscheint aus diesem Grund nicht unwahrscheinlich.