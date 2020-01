Der 1. FC Heidenheim muss sich offenbar keine Sorgen machen, Leihspieler Niklas Dorsch vorzeitig zu verlieren. „An uns ist weder ein Berater, ein Verein noch der Spieler selbst herangetreten“, sagt Heidenheims Vorstandsboss Holger Sanwald dem ‚kicker‘, „Niklas hat bei uns noch einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Fakt ist, dass er ein besonderer Spieler mit unheimlich viel Potenzial ist. Dadurch steht er natürlich im Fokus.“

Insgesamt zwei Jahre ist Dorsch vom FC Bayern an Heidenheim ausgeliehen, von nun an also noch eineinhalb Saisons. Auch der 21-Jährige selbst formulierte zuletzt die Absicht, die Serie bei seiner Leihstation zu beenden. Im Sommer könnten die Karten dann neu gemischt werden. Im Laufe der Hinrunde wurden der Hamburger SV und Celtic Glasgow mit dem stark aufspielenden Sechser in Verbindung gebracht.