Julian Draxler hat das Interesse eines Konkurrenten der Ligue 1 geweckt. Wie ‚RMC‘ berichtet, zeigt OGC Nizza Interesse am 26-Jährigen. Der Klub aus der französischen Hafenstadt könne dem Vernehmen nach auch die finanziellen Aspekte eines möglichen Transfers abdecken. Für Paris St. Germain kommt eine Ausleihe des Deutschen nicht in Frage käme.

Draxler war im Winter 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg in die französische Hauptstadt gewechselt. Dort fühlt sich der Mittelfeldspieler auch wohl und möchte seinen bis 2021 laufenden Kontrakt verlängern. Auch das Verhältnis zu PSG-Trainer Thomas Tuchel ist gut. Draxler laborierte zuletzt an einer Fußverletzung und kommt in der aktuellen Saison bislang auf acht Einsätze.