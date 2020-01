Dynamo Dresden setzt offenbar ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Nach Informationen des tschechischen Sportportals ‚isport.cz‘ wechselt Josef Husbauer in die Elbstadt. Im Werben um den tschechischen Nationalspieler und Champions League-Teilnehmer mit Slavia Prag setzt sich Dynamo gegen Fortuna Düsseldorf und Levski Sofia durch.

Gut möglich, dass Husbauer nicht der einzige tschechische Neuzugang in Dresden bleibt. Laut ‚isport.cz‘ haben die Schwarz-Gelben ebenso Interesse an Ondrej Petrak, langjähriger Spieler des 1. FC Nürnberg. Der 27-Jährige spielt in der laufenden Saison eine untergeordnete Rolle bei den Franken und kommt erst auf drei Liga-Einsätze.