Sportdirektor Max Eberl ist skeptisch in Hinblick auf Wintertransfers. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn erläuterte der Manager von Borussia Mönchengladbach seine Bedenken: „Einfach Spieler dazuzuholen bedeutet in der Chemie eines Kaders vielleicht auch Unruhe. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Qualität, aber hast in der Chemie der Umkleidekabine viel mehr Probleme. Da nützt dir das bisschen mehr an Qualität auch nichts.“

Konkret auf die anstehende Wechselperiode angesprochen äußerte Eberl eine klare Tendenz: „Stand heute sieht es so aus, als dass wir mit diesem Kader auch in die Rückrunde gehen.“ Trotzdem hat in der Vergangenheit auch Eberl schon für Wintertransfers gesorgt, die eingeschlagen sind. Neben Havard Nordtveit waren auch Dante und Martin Stranzl Wintereinkäufe der Borussia.