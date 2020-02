Eintracht Frankfurt bereitet sich bereits auf den Abschied von Filip Kostic vor. Einen möglichen Nachfolger könnten die Adler in Spanien gefunden haben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, besteht gesteigertes Interesse an Alfonso Pedraza, der derzeit vom FC Villarreal an Real Betis Sevilla verliehen ist. Die Ablöse für den 23-Jährigen taxiert das Fachblatt auf acht bis neun Millionen Euro.

Einen möglichen Frankfurt-Verbleib von Kostic bezeichnet die ‚Sport Bild‘ als „nahezu ausgeschlossen“. Mit seinen starken Leistungen hatte der Serbe schon im vergangenen Jahr das Interesse von Inter Mailand geweckt. 40 Millionen Euro wollten die Nerazzurri in den 27-Jährigen investieren, Eintracht-Manager Fredi Bobic lehnte jedoch ab.