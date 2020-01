Emre Mor ist auf dem Radar des FC Brentford aufgetaucht. Laut ‚Sky Sports‘ ist der englische Zweitligist daran interessiert, den 22-Jährigen unter Vertrag nehmen. Der ehemalige Dortmunder sei einer von mehreren Kandidaten für einen Wintertransfer zu den Bees, die als Drittplatzierter mitten im Aufstiegsrennen in die Premier League stecken.

Derzeit ist Mor noch von Celta Vigo zu Galatasaray verliehen. Unter seinem alten Förderer Fatih Terim kommt der Offensivspieler aber nicht so oft zum Zug wie gewünscht. Zwar absolvierte Mor bislang 16 Pflichtspiele, stand jedoch erst zweimal in der Startelf und wird ansonsten meist nur in der Schlussphase eingewechselt. Sein Vertrag bei Vigo läuft noch bis 2022.