Es könnte in Kürze Bewegung in die Personalie Christian Eriksen kommen. Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, reist der Berater des Mittelfeldspielers nach Mailand. In der Modestadt dürften dann Gespräche mit den Bossen von Inter anstehen.

Die Nerazzurri wollen in Erfahrung bringen, ob ein Transfer erst im Sommer möglich ist oder doch noch in diesem Monat. Eriksens Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung lehnt der Däne ab.