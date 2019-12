Der FC Everton hat bei seiner Suche nach einem neuen Trainer eine Wasserstandsmeldung abgegeben. Wie die Toffees am Montagabend mitteilten, habe man Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt, aber noch keinem von diesen ein Vertrag angeboten wurde.

Damit reagierte der Premier League-Klub auf Meldung, der zufolge Carlo Ancelotti einem Kontrakt bei den Toffees zugestimmt hätte. Derzeit wird das Team von Interimscoach Duncan Ferguson betreut, der auf den entlassenen Marco Silva folgte.

| An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC

