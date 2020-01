Lewis Baker wird wohl nach nur einem halben Jahr bei Fortuna Düsseldorf seine Koffer wieder packen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht die 24-jährige Leihgabe des FC Chelsea kurz vor dem Rauswurf. „Er ist in London und angeblich krank, das kann ich ja nicht überprüfen. Normalerweise wäre er hier gewesen. Was der Hintergrund dafür ist, dass er nicht da war, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass Lewis Baker beim Spiel gegen Union Berlin nicht im Kader war und morgens um zehn Uhr mit den anderen hätte trainieren müssen“, erklärt ein wütender Friedhelm Funkel.

Baker jedoch gab kein Lebenszeichen von sich. „Er war aber einfach nicht da bei diesem Training. Eine Entschuldigung dafür gab es im Vorfeld nicht. Beim Spiel war er dann auch gar nicht im Stadion. Alle anderen Spieler, die nicht zum Kader gehören, waren da und haben sich mit den anderen gefreut. Er nicht. Das hat schon einige Aussagekraft“, so Funkel weiter.