Oliver Fink macht sich selbst keinen Druck für die anstehenden Vertragsgespräche mit Fortuna Düsseldorf. Im ‚kicker‘ erzählt der Stürmer, wie es für ihn in Zukunft weiter gehen soll: „Ich bin, was dieses Thema angeht, sehr entspannt. Dementsprechend gehe ich auch sehr unaufgeregt in die Gespräche.“

Sollte für Fink im Sommer Schluss bei der Fortuna sein, hat der Routinier schon einen Plan B: „Dann ist für mich noch lange nicht Schluss. Im Hinterkopf und mit meiner Frau besprochen ist schon das Thema USA, das würde mich mächtig reizen. Aber so weit ist es noch lange nicht.“ Fink steht seit 2009 in Düsseldorf unter Vertrag und hat bisher 269 Spiele für die Fortuna absolviert.