Kevin Stöger möchte sich mit einem baldigen Comeback und guten Leistungen für größere Vereine empfehlen. Der ‚Bild‘ zufolge muss man sich daher bei Fortuna Düsseldorf auf einen Abgang des Spielmachers im Sommer 2020 einstellen. Stöger wäre zu diesem Zeitpunkt ablösefrei zu haben. Nach einem Kreuzbandriss im linken Knie befindet sich der 26-Jährige kurz vor dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining.

Vor seiner Verletzung wurde Stöger immer wieder mit der AS Rom in Verbindung gebracht. Eine Verlängerung seines Kontrakts bei der Fortuna lehnte der Österreicher bereits ab. „Mit dem Start des Trainingslagers am 4. Januar in Spanien werde ich wieder das gesamte Training mitmachen. Erst mal wieder spielen und dann sehen wir weiter“, zeigt sich Stöger optimistisch.