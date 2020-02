Sebastiaan Bornauws Entscheidung, sich dem 1. FC Köln anzuschließen, war im Sommer schnell gefallen. Berater Daniel van Buyten erzählt im Interview mit dem ‚Express‘: „Ich bin sehr stolz auf den Jungen. Als das Angebot vom FC kam, haben wir keine Sekunde gezögert. Ich habe ihm erzählt, was für ein toller Klub das ist, und dass es eine große Chance für ihn ist, sich in Deutschland weiter zu entwickeln.“

Sechs Millionen Euro Ablöse zahlte Köln an den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. In der Innenverteidigung der Geißböcke verpasste Bornauw seit seinem ersten Einsatz am zweiten Spieltag keine Spielminute mehr. Vier Tore stehen zudem auf dem Konto des 20-jährigen Belgiers.