Sidney Friede verlässt Hertha BSC nach acht Jahren und schließt sich dem SV Wehen Wiesbaden an. Wie der Zweitligist mitteilt, unterschreibt der 21-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Saisonende.

„Mit Sidney bekommen wir einen Akteur dazu, der gerade als Verbindungsspieler von Box zu Box seine Stärken hat“, erklärt SVWW-Sportdirektor Christian Hock, „er hat seine Fähigkeiten bereits in seiner Zeit in Belgien unter Beweis gestellt. Damit ist er in der Lage, unser Spiel nach vorne zu verbessern.“