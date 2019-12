Raphael Wicky ist neuer Trainer von Chigago Fire. Wie der MLS-Klub mitteilt, übernimmt der ehemalige Bundesliga-Spieler (218 Spiele für Werder Bremen und den Hamburger SV) mit sofortiger Wirkung.

Als Trainer war Wicky bislang für die U17-Nationalmannschaft der USA verantwortlich. Zuvor coachte der 42-Jährige bis Sommer 2018 den FC Basel aus seiner Schweizer Heimat.

A new coach for a new era in Chicago.

Welcome, Raphael Wicky.https://t.co/vmlbEu8GJV

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 27, 2019