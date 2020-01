Friedhelm Funkel könnte in Zukunft wieder zu Fortuna Düsseldorf zurückkehren. Trotz des Rauswurfs des ehemaligen Trainers ist eine Beschäftigung in anderer Position denkbar, bestätigt Sportvorstand Lutz Pfannenstiel der ‚Rheinischen Post‘: „Es ist kein großes Geheimnis, dass wir mit Friedhelm schon länger im Austausch waren über einen Anschlussvertrag in anderer Position. Wenn sich der Rauch verzogen hat und auf die vergangenen Tage wieder etwas sachlicher geblickt wird, wird dieser Austausch auch wieder aufgenommen werden.“

Funkel war vor zwei Tagen beim abstiegsbedrohten Bundesligisten entlassen worden. Seit 2016 hatte der 66-Jährige die Fortuna betreut. Seine Trainerkarriere, in der er unter anderem Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln trainierte, hat Funkel nach der Entlassung endgültig beendet.