Dawid Kownacki wird Fortuna Düsseldorf lange fehlen. Wie die Rheinländer bekanntgeben, muss sich der Angreifer einem operativen Eingriff unterziehen und wird „bis auf weiteres“ ausfallen. Der 22-Jährige hatte sich beim gestrigen Mannschaftstraining eine Innenbandverletzung zugezogen. Die ‚Bild‘ berichtete im Anschluss, dass ein Saison-Aus nicht auszuschließen ist.

Kownacki ist mit 7,5 Millionen Euro Ablöse, die Fortuna im Sommer an Sampdoria Genua zahlte, der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. In sportlicher Hinsicht ist der Ausfall des polnischen Nationalspielers verkraftbar: In 19 Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer keinen Treffer.