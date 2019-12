Eintracht Frankfurt konnte den geplanten Kauf von Ragnar Ache noch nicht unter Dach und Fach bringen. Laut ‚Fox Sports‘ hat Sparta Rotterdam zwei Angebote der Adler für den 21-jährigen Stürmer abgelehnt. Die Tür für einen Transfer ist aber weiter offen.

Ache selbst will unbedingt zur Eintracht kommen. Der gebürtige Frankfurter sagte schon im November: „Die Bundesliga ist ein klares Ziel von mir – und sicher, über einen Anruf von Herrn Bobic würde ich mich genauso freuen wie über weitere Anrufe von Herrn Kuntz.“ In der Eredivisie stehen für Ache fünf Tore und drei Assists nach 17 Einsätzen in dieser Saison zu Buche.