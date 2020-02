Leroy Sané (24) hat sein Pflichtspielcomeback gefeiert. Am Freitagabend stand der deutsche Nationalspieler in der Partie von Manchester Citys U23 gegen die Reserve des FC Arsenal über 57 Minuten auf dem Platz.

Anschließend ließ Sané via Social Media wissen: „Ich bin zurück auf dem Feld … und es fühlt sich großartig an.“ Seit Anfang August war der Flügelstürmer wegen eines Kreuzbandanrisses ausgefallen, der auch seinen Wechsel zum FC Bayern platzen ließ.

Back on the pitch... and it felt great #LS19 #inSané pic.twitter.com/UIQLTM9Ui6

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 28, 2020