Teile des Vorstands vom FC Southampton sind entschlossen, weiterhin an Ralph Hasenhüttl als Cheftrainer festzuhalten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, genießt der Österreich auch in Zukunft den Zuspruch, trotz einiger Zweifel im Kader der Saints. Unterstrichen wurde dieses Vertrauen durch die Gesangseinlage des Vorstandsmitglieds Katharina Liebherr, die auf der jährlichen Weihnachtsfeier die Hasenhüttl-Interpretation des Liedes „Last Christmas“ anstimmte.

Southampton rangiert zurzeit auf dem 18. Tabellenplatz. Lediglich vier Siege stehen nach 17 Spielen in der Premier League zu Buche. Am Samstag (16 Uhr) gastiert das Team von Hasenhüttl bei Aston Villa, das ebenfalls 15 Punkte auf dem Konto hat. Der 52-Jährige kann mit einem Sieg gegen die direkten Konkurrenten der unteren Tabellenhälfte das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen.