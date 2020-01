Julio Villalba von Borussia Mönchengladbach wird in der kommenden Hinrunde in der österreichischen Bundesliga Spielpraxis sammeln. Gemäß den ‚Vorarlberger Nachrichten‘ wird der 21-jährige Paraguayer an den SCR Altach verliehen.

„Wir sind in finalen Gesprächen. Wenn es so weit ist, werden wir es vermelden“, bestätigt Gladbach-Coach Marco Rose. Mit Hinblick auf den ebenfalls nach Österreich verliehenen Andreas Poulsen (Austria Wien) ergänzt der Cheftrainer: „Wir wollen sie zum Spielen bekommen.“