Martin Hinteregger empfindet seine damalige Suspendierung beim FC Augsburg als Erlösung. „Als ich in Augsburg Kritik am Trainer geübt habe, hat es mich fast erdrückt. Ich habe einen Fußball spielen müssen, der mir nicht liegt. Ich habe mich nicht entfalten können. Als ich dann suspendiert worden bin, war das wie eine Befreiung. Wenn ich dann ein halbes Jahr nichts gemacht hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen“, wird der 27-Jährige vom ‚kicker‘ zitiert.

Hinteregger kritisierte am Jahresanfang den damaligen FCA-Coach Manuel Baum. Es folgte eine Suspendierung und dann ein Wechsel auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt. Nach krampfhaften Verhandlungen konnten die Hessen den Österreicher in diesem Sommer fest verpflichten. Ganz zu Freuden Hintereggers: „Derzeit kann ich mir nichts besseres vorstellen. Wir spielen international, haben einen Toptrainer und die beste Fankultur. Wenn es hier so weitergeht, bleibe ich fünf Jahre“. Der Vertrag des Abwehrspielers ist noch bis 2024 datiert.