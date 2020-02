Die TSG Hoffenheim muss nach dem Ausfall von Munas Dabbur (27) nun auch auf Sargis Adamyan (26) verzichten. Wie der Klub mitteilt, wird der Außenstürmer „wegen anhaltender Probleme am rechten Sprunggelenk“ operiert und fällt daher „bis auf weiteres“ aus.

Ob der Armenier der TSG in dieser Saison noch einmal zur Verfügung stehen kann, ist fraglich. In 16 Pflichtspielen für Hoffenheim hat der ehemalige Regensburger in der laufenden Saison sechs Tore und zwei Vorlagen beigesteuert.