Jordan Beyer kann seinen Arbeitgeber zu den Winterverpflichtungen nur beglückwünschen. „Louis (Schaub, Anm. d. Red.) ist ein Super-Techniker mit viel Übersicht. Joel (Pohjanpalo, Anm. d. Red.) hat einfach eine Wucht und einen Torriecher. Das sind richtig hohe Qualitäten“, attestiert die 19-jährige Leihgabe von Borussia Mönchengladbach gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Laut dem Rechtsverteidiger war es wichtig, im Winter noch einmal personell nachzulegen: „Es ist wichtig, in so einer Phase, in der ein paar Stammkräfte verletzt sind, noch einmal Unterstützung in die Mannschaft zu bringen und mehr Alternativen zu haben, damit der Konkurrenzkampf noch einmal entfacht wird und sich jeder voll ins Training reinwerfen muss. Die Trainingsqualität steigt durch den Konkurrenzkampf noch mal.“