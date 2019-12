Aaron Hunt hätte vor einigen Jahren beinahe beim FC Bayern angeheuert. Wie der 33-Jährige im HSV-Podcast ‚Pur der HSV‘ verrät, hätte er als Jugendspieler an die Säbener Straße wechseln können. „In Goslar kannte ein Trainer einen Jugend-Scout der Bayern. Der lud mich als Zwölf-, 13-Jährigen zum Probe-Training nach München ein. Danach hieß es: Sie könnten sich vorstellen, mich zu holen – in einem Jahr, denn das Internat ist voll“, blickt Hunt zurück.

Statt zum Rekordmeister zog es Hunt mit 14 Jahren dann zu Werder Bremen, wo er kurz nach seinem 18. Geburtstag in der Bundesliga debütierte. Insgesamt lief der vielseitig einsetzbare Offensivmann 13 Jahre lang für Werder auf. Nach einer kurzen Station beim VfL Wolfsburg spielt der ehemalige deutsche Nationalspieler seit 2015 beim Hamburger SV.