Odion Ighalo wollte Shanghai Greenland Shenhua unbedingt in Richtung Manchester United verlassen. „Ich habe ihnen gesagt, dass mein Berater mit ihnen sprechen will und dass United sich um mich bemüht. Und dass es das ist, was ich machen will. Dass ich zu United gehen will“, zitiert die ‚Marca‘ den 30-jährigen Stürmer, der bis Saisonende an die Red Devils verliehen wurde.

Um den Wechsel nach England möglich zu machen, verzichtete Ighalo sogar auf Geld. Zu seinem Berater soll er gesagt haben: „Es ist mir egal. Mach, dass das klappt. Ich will zu United und es ist mir egal, wie stark sie mein Gehalt kürzen.“ Bereits von 2014 bis 2017 ging Ighalo in England auf Torejagd. Für den FC Watford erzielte der 30-Jährige 40 Tore in 100 Pflichtspielen.