Luka Jović hält das Training bei Real Madrid für weniger anstrengend als das bei Eintracht Frankfurt. In einem Interview mit der ‚Marca‘ erzählt der 22-Jährige, wie der Trainingsalltag bei den Königlichen aussieht: „Das Training ist lockerer als in Deutschland. Das gefällt mir besser. Nach dem Training kann man noch individuell was auf dem Platz machen oder sich behandeln lassen. Die Nachmittage haben wir in der Regel frei.“

Sicherlich hat sich der 22-Jährige seine erste Halbserie in Madrid anders vorgestellt, doch den Wechsel bereut er trotzdem keineswegs. „Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war“, sagt der Stürmer, „der wichtigste Verein der Welt ruft nur einmal an“. Bislang stand Jović in 21 Pflichtspielen für die Madrilenen auf dem Platz, dabei sprang für den Ex-Frankfurter ein Tor heraus.