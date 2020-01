Für Oliver Kahn geht die zweite Karriere beim FC Bayern München los. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Torwart-Titan am morgigen Dienstag als neues Vorstandsmitglied in der Münchner Allianz Arena vorgestellt. Direkt im Anschluss geht es ins Trainingslager nach Doha. Gemeinsam mit der Mannschaft geht es dann am Freitag zurück nach Nürnberg, wo am Samstag ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg ansteht.

Manuel Neuer ist gespannt auf seinen neuen Chef, der Ende 2021 den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Karl-Heinz Rummenigge übernehmen soll: „Ich habe beobachtet, wie er sich die ersten Jahre nach seiner Karriere verhalten und wie er sich entwickelt hat. Ich finde es sehr positiv, dass er alles gemacht hat. Ich freue mich, dass er zu uns stößt.“