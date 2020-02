Mit Kevin Danso hätte in der abgelaufenen Winter-Transferperiode offenbar ein alter Bekannter in die Bundesliga zurückkehren können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigten der 1. FC Köln und RB Leipzig Interesse am 21-jährigen Innenverteidiger. Danso ist noch bis zum Saisonende vom FC Augsburg an den FC Southampton verliehen, kommt bei den Saints aber auf nur wenig Spielzeit, weshalb er offenbar einen Wechsel anstrebte.

Aus der Deutschland-Rückkehr wurde schlussendlich aber nichts und sowohl Köln als auch Leipzig schauten sich anderweitig auf dem Transfermarkt um. Während die Geißböcke Toni Leistner von den Queens Park Rangers auf Leihbasis holten, liehen die Sachsen Angeliño von Manchester City aus.