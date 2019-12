Nach zuletzt zwei Siegen in Folge steht Markus Gisdol bei den Fans des 1. FC Köln nach anfänglicher Skepsis hoch im Kurs. Ein Sonderlob stellt dem neuen Chefcoach unabhängig davon Sportdirektor Horst Heldt aus. „Ein Cheftrainer muss vorneweg marschieren, das macht Markus ganz hervorragend. Das hat er von Beginn an gemacht. Er hat die notwendige Klarheit und Ruhe für diese Situation. Er lässt sich nicht von einzelnen Ergebnissen treiben, das ist ganz wichtig“, so Heldt gegenüber dem ‚Express‘.

Gisdol setzt im Abstiegskampf derweil weiterhin auf den vollen Fokus: „Natürlich ist das ein gutes Gefühl. Jetzt gilt es aber, schlau zu sein und den Kopf einzuschalten. Auf die Tabelle schaue ich nicht.“ Am Samstag empfangen die Kölner den krisengeplagten SV Werder Bremen zu einem wegweisenden Duell.