Amin Younes könnte die SSC Neapel noch im Februar verlassen. Wie das italienische Portal ‚calcionapoli24.it‘ berichtet, hat der FC Krasnodar ein Angebot für den 26-Jährigen abgegeben. Demnach planen die Russen, den Deutschen noch vor dem Transferschluss am 21. Februar zu verpflichten. Das Transferfenster in Russland ist drei Wochen länger geöffnet, als das der großen europäischen Ligen.

Bei Napoli ist Younes kaum gefragt. In der laufenden Saison stand der ehemalige deutsche Nationalspieler nur einmal in der Startelf, weitere sieben Mal wurde er eingewechselt. Eine Torbeteiligung gelang dem kleingewachsenen Dribbler dabei nicht. Die Italiener würden dem gebürtigen Düsseldorfer bei einem geeigneten Angebot daher wohl keine Steine in den Weg legen.