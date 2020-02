Adam Lallanas Anstellung beim FC Liverpool findet offenbar ein baldiges Ende. Dem ‚Liverpool Echo‘ zufolge bereitet sich der 31-Jährige darauf vor, die Reds im Sommer zu verlassen. Nach Informationen der britischen Zeitung ist der englische Erstligist nicht gewillt, das im Sommer auslaufende Arbeitspapier auszudehnen. Reds-Trainer Jürgen Klopp will Lallanas Wunsch nach mehr Einsatzzeit nicht entgegenkommen.

Lallana spielt seit 2014 in Liverpool. Besonderes Interesse genießt der Engländer aus Nordlondon: Sowohl der FC Arsenal als auch Tottenham Hotspur strecken ihre Fühler aus. „Er ist ein sehr wichtiger Akteur in diesem Moment. Was in Zukunft passieren wird, werden wir sehen. Aber für ihn, wo auch immer es ist – hier oder anderswo – ist es nur wichtig, dass er zeigen kann, dass er zu 100 Prozent fit ist“, sagt Klopp über Lallana.