Bundestrainer Joachim Löw betrachtet den Transfer von Alexander Nübel zum FC Bayern mit gemischten Gefühlen. „Grundsätzlich bin ich ein Befürworter davon, dass junge Spieler so viele Spielanteile wie möglich bekommen. So können sie sich besser entwickeln“, sagte Löw am heutigen Dienstag beim Neujahrsempfang der DFL.

Der Bundestrainer schränkt jedoch ein: „Wenn ein Spieler mit 20, 21 Jahren zwei oder drei Jahre auf der Bank sitzt, weiß ich nicht, ob das nützlich ist.“ Nübels Sommertransfer zum deutschen Rekordmeister ist seit dem Jahresbeginn offiziell. Bei den Münchnern muss sich der 23-Jährige mit Manuel Neuer um den Platz im Tor messen.