Auch bei einem möglichen Aus bei Borussia Mönchengladbach will Raffael in Deutschland bleiben. „Ich bin da sehr entspannt. Wir werden sicher bald miteinander reden. Wenn der Verein etwas anderes plant, muss ich mich natürlich umschauen. Ich will gerne hier in Deutschland bleiben, denn ich baue gerade in Jüchen ein Haus für meine Familie“, erklärt der Brasilianer in der ‚Bild‘.

Manager Max Eberl hatte zuletzt angedeutet, dass Raffael möglicherweise keinen neuen Vertrag bei den Fohlen erhalten wird. Der 34-Jährige, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausläuft, denkt noch nicht ans Aufhören: „Ich liebe den Fußball immer noch sehr, deshalb möchte ich gerne noch drei, vier Jahre spielen. Ich bin gesund, die Muskeln machen gut mit. Ich bin einfach glücklich, jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.”