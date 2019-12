Yunus Malli wird in der Rückrunde voraussichtlich nicht mehr das Trikot des VfL Wolfsburg tragen. Sein Onkel und Berater Ilhan Malli erklärt gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘: „Wir wollen gucken, dass Yunus woanders unterkommt und endlich wieder spielt – das war in dieser Saison ja leider nicht der Fall.“

Zuletzt wurde der ehemalige Mainzer mit einem Wechsel zu Besiktas in Verbindung gebracht. Sein Berater sagt dazu: „Wir hatten noch keinen Kontakt zum Vereinsvorstand. Es gibt noch nichts Konkretes. Aber es könnte in den nächsten Tagen Kontakt geben.“ Laut dem Bericht peilt die Malli-Seite eine Leihe bis zum Saisonende an. So würde der 27-Jährige weiterhin sein volles Gehalt beziehen. Der türkische Nationalspieler durfte in der Hinrunde kein einziges Bundesligaspiel bestreiten.