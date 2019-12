Matija Nastasic hat die Wechselgerüchte um seine Person im Keim erstickt. Via Instagram klärt der Innenverteidiger von Schalke 04 auf: „In den letzten Tagen wurde viel darüber berichtet, dass ich nach Italien wechseln möchte. Das dies für unnötige Unruhe gesorgt hat, haben mir auch eure vielen Nachrichten gezeigt. Ich kann euch jedoch sagen, dass dies nicht stimmt und dass ich das nie gesagt habe.“

Nastastic weiter: „Ich habe Schalke viel zu verdanken und das war der Grund, weshalb ich auf Schalke verlängert hat. In Kürze startet die Wintervorbereitung, in der wir hart arbeiten werden, um unsere Ziele in der Rückrunde zu erreichen.“ Der 26-jährige Serbe steht noch bis 2022 in Gelsenkirchen unter Vertrag. Im Januar 2015 war er von Manchester City zu den Königsblauen gekommen.