Der FC Arsenal hat offenbar Großes vor auf dem Januar-Transfermarkt. Wie der ‚Express‘ berichtet, wünscht sich der neue Trainer Mikel Arteta Kalidou Koulibaly für die Innenverteidigung der Gunners. Arsenal soll sich bereits an die SSC Neapel gewandt haben, den Klub des 28-Jährigen.

Transferperiode für Transferperiode wird Koulibaly vor allem mit englischen Vereinen in Verbindung gebracht. Auch die Manchester-Klubs City und United sollen (mal wieder) an seinen Diensten Interesse zeigen. Bislang konnte Napoli sämtliche Anfragen abschmettern – bleibt die Frage, wie lange das so bleibt.