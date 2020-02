Neymar (28) kann sich offenbar vorstellen, eines Tages in der Major League Soccer zu spielen. In einem gemeinsamen Interview mit David Backham beim Youtube-Channel ‚Otro‘ sagte der Brasilianer von Paris St. Germain mit einem Augenzwinkern: „Deal. Ich habe ihm gesagt, dass ich eines Tages dort spielen werde. In einigen Jahren wird Beckham mein Präsident sein.“

Beckham geht in der MLS ab diesem Jahr mit dem neugegründeten Klub Inter Miami an den Start. In den kommenden Jahren will der ehemalige englische Nationalspieler mehrere Stars aus Europa in die USA locken. Auf dem Wunschzettel stehen unter anderem Edinson Cavani (32) von Paris St. Germain, Luka Modric (34) von Real Madrid sowie Sergio Agüero (31) und David Silva (34) von Manchester City.